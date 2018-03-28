10 أصوات لـ«موسى» و795 لـ«السيسي» في لجنة 62 بأبو تشت

انتهت لجنة 62 مدرسة الشقيفي الابتدائية الجديدة مركز أبو تشت بقنا، من فرز أصوات الناخبين، الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية على مدار الثلاثة أيام الماضية.



وجاءت النتائج كالتالي:

795 صوتا للرئيس عبدالفتاح السيسي.

و10 أصوات لموسى مصطفى موسى.



وبلغ إجمالي عدد الأصوات في اللجنة 805 أصوات.



وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء اليوم، وبدأت عملية فرز الأصوات.



وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت اليوم، وتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

تابعوا النتيجة لحظة بلحظة:



