بدء فرز الأصوات في لجنة مدرسة قصر الدوبارة

بدأت منذ قليل لجنة مدرسة قصر الدوبارة الفرعية في شارع قصر العيني فرز أصوات الناخبين.



وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء اليوم، وبدأت عملية فرز الأصوات.



وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت اليوم، وتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

تابعوا النتيجة لحظة بلحظة:



