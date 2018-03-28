وقف الدراسة بجميع مدارس أسوان.. غدًا

قرر اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، وقف الدراسة بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية ودور الحضانة، غدا الخميس، لمدة يوم واحد نظرا لسوء الأحوال الجوية.



كما أعلن "حجازى" حالة الطوارئ في جميع أنحاء ومرافق المحافظة والأجهزة الأمنية، بجانب وقف الحركة المرورية على الطرق السريعة، خاصة طرق أسوان القاهرة الزراعى والصحراوى وأيضا أسوان أبوسمبل، بجانب وقف حركة الملاحة النهرية للبواخر السياحية والمراكب الشراعية والدهبيات.



وشدد على وقف العمل بالمعدات الثقيلة سواء كانت تابعة لشركات حكومية أو قطاع خاص ولاسيما الأوناش التي تعمل في المشروعات السكنية العالية، والمعدات التي تعمل بالمحاجر.