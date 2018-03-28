السيسي يتفوق على موسى فى لجنة ٦٩ بإمبابة

أعلن المستشار غالب محيى الدين، رئيس لجنة ٦٩ بمدرسة رفاعة الطهطاوي الإعدادية المخصصة للرجال والنساء في دائرة إمبابة، النتائج الأولية للفرز.



وبلغ عدد الأصوات التي شاركت في العملية الانتخابية ١٩٣٤الأصوات وحصل المرشح عبدالفتاح السيسي على ١٦٨٩ صوتا، بينما حصل المرشح موسى مصطفى موسى على ٤٧ صوتا، وكان عدد الأصوات الباطلة ١٩٨.



يذكر أنه انطلق الماراثون الانتخابي أمس الأول الاثنين الموافق 26 مارس، وانتهى في تمام العاشرة من مساء اليوم، ويتنافس في الانتخابات كل من عبدالفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى، وبدأت عملية الفرز في تمام العاشرة مساء.