2365 صوتا لـ«السيسي» مقابل 67 لـ«موسى» في إطسا بالفيوم

أسفرت النتائج الأولية لفرز الانتخابات الرئاسية بلجنة 14 إطسا بالفيوم، عن حصول المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، على 2365 صوتا، فيما حصل المرشح موسى مصطفى موسى على 67 صوتا.



وبلغ إجمالي عدد الأصوات فى اللجنة 2600 صوت، منها 173 صوتا باطلًا.



وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء اليوم، وبدأت عملية فرز الأصوات.



وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت اليوم، وتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

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