١٦٢٩ صوت للسيسي مقابل ١١٤ لموسى في لجنة ١١ بالحي السادس

أسفرت نتاج فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية بلجنة (١١) مدرسة ٦ أكتوبر الثانوية بنين بالحي السادس، عن حصول المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على (١٦٢٩) من الأصوات، فيما حصل المرشح موسى مصطفى موسى على (١١٤) من الأصوات.



وبلغ مجمل التصويت في اللجنة ٢١٢٧ صوت، فيما بلغت الأصوات الباطلة ٣٨٤ صوت.



ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.