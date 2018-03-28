القاهرة : الأربعاء 28 مارس 2018
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مصر
الأربعاء 28/مارس/2018 - 10:41 م

اكتساح: «السيسي» 1466 صوتًا في «كفر العرب» بزفتى و26 لـ«موسى»

اكتساح: «السيسي»
محمد عوض - إسلام الخطيب
dostor.org/2109062

أسفرت النتائج الأولية لفرز الأصوات بالانتخابات الرئاسية في لجنة «كفر العرب» بزفتى في محافظة الغربية، عن حصول المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على 1466 صوتًا، فيما حصل المرشح موسى مصطفى موسى على 26 صوتًا.

وبلغ مجمل التصويت في اللجنة 1554صوتًا، فيما بلغت الأصوات الباطلة 62 صوتًا.

وبدأت اللجان الفرعية في جميع المحافظات في فرز الأصوات، بعد انتهاء مدة الاقتراع.

وأغلقت لجان الاقتراع في جميع محافظات الجمهوري، أبوابها، بعد انتهاء الساعة الإضافية التي قررتها الهيئة الوطنية للانتخابات، لإدلاء الأصوات.

وبدأت أول أمس الإثنين، انتخابات الرئاسة في الداخل على مدار 3 أيام متتالية انتهت اليوم الأربعاء. ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.

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