1096 صوتًا للسيسي و22 لموسى في جبل النور ببني سويف

انتهت لجنة مدرسة جبل النور الابتدائية التابعة لمركز ببا جنوب بني سويف من فرز أصوات الناخبين، الذين أدلوا بأصواتهم على مدى الثلاثة أيام الماضية.



وجاءت نتيجة المؤشرات الأولية كالتالي:



(1096) صوتا للرئيس عبد الفتاح السيسي.



(22) صوتا لموسى مصطفى موسى.



وبدأت اللجان الفرعية في جميع المحافظات في فرز الأصوات، بعد انتهاء مدة الاقتراع.



وأغلقت لجان الاقتراع في جميع محافظات الجمهورية، أبوابها، بعد انتهاء الساعة الإضافية التي قررتها الهيئة الوطنية للانتخابات، لإدلاء الأصوات.



وبدأت أمس الأول الإثنين، انتخابات الرئاسة في الداخل على مدى 3 أيام متتالية انتهت اليوم الأربعاء.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



