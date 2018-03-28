السيسي يحصل على 1954 صوتا مقابل 71 لموسي بلجنة 3 في البحيرة

أظهرت المؤشرات الأولية لعمليات فرز أصوات الناخبين بلجنة 3 بالمدرسة المشتركة في مدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة عن حصول المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي علي 1954 صوتا مقابل 71 صوتا للمرشح مصطفي موسي، فيما جاءت 247 صوتا باطلا.



وأجريت الانتخابات الرئاسية على مدار 3 أيام، في جميع المحافظات، بدءًا من الإثنين 26 مارس، وحتى الأربعاء 28 مارس، ويتنافس بها المرشحان عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.