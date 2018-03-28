السيسى يتقدم على موسى بنادى سمسطا في بنى سويف

أسفرت النتائج الأولية لفرز الانتخابات الرئاسية بلجنة رقم "3 " بنادى سمسطا الرياضى جنوب غربى محافظة بنى سويف، عن حصول المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على "1388" من الأصوات، فيما حصل المرشح موسى مصطفى موسي على "34" صوتًا، وبلغ مجمل التصويت فى اللجنة 1489 صوتًا، فيما بلغت الأصوات الباطلة 67 صوتا.



ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.