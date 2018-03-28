«السيسي» يتفوق على منافسه بـ١١٤٢صوتا في دائرة إمبابة

أعلن المستشار عمر فاروق، رئيس لجنة مدرسة أحمد زويل الإعدادية المخصصة للرجال في دائرة إمبابة النتائج الأولية للفرز.



بلغ عدد الأصوات التي شاركت في العملية الانتخابية ١٣٠٦ من أصل ٥٠٠٢ يحق لهم التصويت، فيما حصل المرشح عبدالفتاح السيسي على ١١٤٢صوتا، بينما حصل المرشح موسى مصطفى موسى على ٤٣ صوتا، وكان عدد الأصوات الباطلة١٢١ .

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء اليوم، وبدأت عملية فرز الأصوات.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت اليوم، وتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

تابعوا النتيجة لحظة بلحظة:







