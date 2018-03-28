40 % نسبة التصويت في اللجان الرئيسية بباب الشعرية

أظهرت المؤشرات الأولية بعد انتهاء فرز بطاقات التصويت في عدد من اللجان الانتخابية بمنطقة باب الشعرية، تخطي نسبة التصويت 40% على مدى الأيام الثلاثة التي أجريت خلالها الانتخابات الرئاسية، وانتهت اليوم.



وتشير تلك المؤشرات الأولية إلى أن عدد الأصوات بمدرسة الخليل أغا الثانوية بنين بلغ 2184 ناخبا موزعين بين 647 ناخبا أول أيام الانتخابات، 625 ناخبا ثاني يوم و912 ناخبا اليوم الثالث والأخير، من إجمالي المدرجين بكشوف الناخبين البالغ 7850 ألف ناخب.



كما بلغت أعداد من أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بمدرسة سيدي محمد البحر بباب الشعرية 2900 صوت من إجمالي 7500 ناخب.



وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء اليوم، وبدأت عملية فرز الأصوات.



وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت اليوم، وتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.



