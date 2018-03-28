1579 صوتًا لـ«السيسي» مقابل 40 لموسى في الزيتون بالقاهرة

أسفرت النتائج الأولية لفرز الانتخابات الرئاسية بلجنة (216) الزيتون بالقاهرة، عن حصول المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على (1579) من الأصوات، فيما حصل المرشح موسى مصطفى موسى على (40) صوتًا.

وبلغ مجمل التصويت في اللجنة 1767 صوتا، فيما بلغت الأصوات الباطلة 148 صوتا.

يشار إلى أنه يحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.