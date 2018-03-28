1466 صوتا للسيسي و26 لموسى في لجنة 38 بالغربية

انتهت لجنة 38 في الغربية من فرز أصوات الناخبين، الذين أدلوا بأصواتهم على مدار الثلاثة أيام الماضية.



وجاءت نتيجة المؤشرات الأولية كالتالي:



(1466) صوتا للرئيس عبد الفتاح السيسي.



(26) صوتا لموسى مصطفى موسى.



وبدأت اللجان الفرعية في جميع المحافظات في فرز الأصوات، بعد انتهاء مدة الاقتراع.



وأغلقت لجان الاقتراع في جميع محافظات الجمهورية، أبوابها، بعد انتهاء الساعة الإضافية التي قررتها الهيئة الوطنية للانتخابات، للإدلاء بالأصوات.



وبدأت أول أمس الإثنين، انتخابات الرئاسة في الداخل على مدار 3 أيام متتالية انتهت اليوم الأربعاء.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.