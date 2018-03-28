بالصور.. «رش المياه» لتهدئة العاصفة الترابية بلجان مدينة نصر

ابتكر أحد رؤساء لجان مدينة نصر فكرة رش المياه لتهدئة العاصفة الترابية التي حلت بأجواء محافظة القاهرة، تسهيلا على الناخبين وحرصًا على سلامتهم.



ولاقت الفكرة إعجاب الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم وسط إشادات بتلك الفكرة، كما تشهد لجان مدينة نصر حالة من الحضور النسبي عقب العاصفة الترابية.



وبدأت أول أمس الإثنين، انتخابات الرئاسة في الداخل على مدار 3 أيام متتالية تنتهي اليوم الأربعاء.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



وفتحت مقرات اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.