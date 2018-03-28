ناخبو المنيا يُدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة مرتدين «الكمامات»

شهدت اللجان الانتخابية بمدينة المنيا، منذ قليل، توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية مرتدين الكمامات لتجنب الأتربة المصاحبة للعاصفة الترابية.



وضربت محافظة المنيا، اليوم، عاصفة ترابية شديدة.



وبدأت، أول أمس الإثنين، انتخابات الرئاسة في الداخل على مدار 3 أيام متتالية تنتهي اليوم الأربعاء.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



وفتحت مقرات اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.