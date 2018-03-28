نشرة التاسعة.. «الوطنية» تمد فترة التصويت و«العواصف» تغلق الطرق
لليوم الثالث على التوالي من الانتخابات الرئاسية، تقدم «الدستور» لقرائها خدمة الأخبار على مدار الساعة، يتم من خلالها رصد أهم وأبرز الأحداث التي شهدتها الانتخابات الرئاسية خلال الساعة، حتى غلق أبواب اللجان الانتخابية في التاسعة مساءً، وإعلان نتائج الفرز التفصيلية:
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الوطنية للانتخابات: مد فترة التصويت حتى العاشرة مساء
أول تصريح من رئيس لجنة «مبارك» عن تصويته في الانتخابات
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