قلق أممي من تقارير استخدام القوة ضد متظاهري كردستان

أعربت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، عن قلقها إزاء تقارير تفيد بأن قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة ضد متظاهرين في إقليم كردستان.



وذكر بيان للبعثة، الأربعاء "أن الحق في الاحتجاج السلمي هو من حقوق الإنسان الأساسية، وهو حجر الزاوية للديمقراطية، أنه أحد الطرق الهامة المتاحة للجمهور للتعبير عن رأيهم، وبالتالي، فإن السلطات مسئولة عن ضمان أن يكون هذا الحق محترما ومحميا وأن تكون ممارسته متاحة للمواطنين في أمان وكرامة مع حماية القانون والنظام".



وأضاف البيان: "تقع على المواطنين مسئولية مماثلة في ضمان ممارسة هذا الحق بمسئولية وقانونية عن طريق الامتناع عن العنف وتدمير الممتلكات العامة والخاصة".