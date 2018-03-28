إجازة في الوادي الجديد غدًا لسوء الأحوال الجوية

قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم الأربعاء، منح جميع العاملين بالمصالح الحكومية بالمحافظة صباح غد الخميس، يوم إجازة من العمل؛ نظرًا لسوء الأحوال الجوية وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.



تضمن القرار أن يستثنى من ذلك القرار نسبة 10% من العاملين بالمصالح الحكومية الخدمية والوحدات المحلية لتسيير الأعمال بها.



وكانت محافظة الوادي الجديد تعرضت اليوم لعاصفة ترابية شديد أدت لانقطاع الكهرباء وسقوط الأشجار، فضلا عن وقف حركة المرور والسير علي الطرق السريعة.

