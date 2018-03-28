رئيس مدينة السنطة يتفقد سير العملية الانتخابية

تفقد اللواء ممدوح هجرس، رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، اللجان الانتخابية.



وتابع هجرس، سير العملية الانتخابية بكافة اللجان ومشاركة المواطنين.



وبدأت أول أمس الإثنين، انتخابات الرئاسة في الداخل على مدار 3 أيام متتالية تنتهي اليوم الأربعاء.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



وفتحت مقرات اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.