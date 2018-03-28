ناخبون يتحدون العاصفة الترابية في المرج

شهدت اللجان الانتخابية في المرج توافد عدد من الناخبين على اللجان قبيل إغلاق لجان انتخابات الرئاسة، على الرغم من اشتداد العاصفة الترابية.



وبدأ التصويت في الداخل بانتخابات الرئاسة- أمس الأول الاثنين- في 13 ألفا و706 لجان فرعية، داخل 10989 مركزا انتخابيا، على مستوى الجمهورية، بإشراف 18 ألف قاض، يعاونهم 110 آلاف موظف، ويبلغ إجمالي الناخبين المقيدين 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا وناخبة، ويستمر على مدار 3 أيام متتالية، تنتهي اليوم.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



وفتحت مقرات اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.