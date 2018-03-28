«غطّي وشّك».. 8 نصائح خلال العواصف الرملية

نصح الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بأمور عدة لتجنب أضرار موجة الرياح والعواصف الترابية التي تشهدها مصر، ومنها تجنب الخروج من المنازل.



وهناك نصائح أخرى يستعرضها «الدستور» ومنها:



1. لا تمارس أي تمارين في الهواء الطلق لحظة العاصفة واحرص على إغلاق النوافذ والأبواب.

2. ضع غطاء على الأنف والفم أو قطعة قماش مبللة للحد من استنشاق التراب.

3. عند قيادة السيارة احرص على إغلاق النوافذ وعدم استخدام التكييفات.

4. لا تفرك عينيك حتى لا تتعرض لأي التهابات.

5. في حال شعرت بالتهاب في العينين ينصح بغسلهما بالماء.

6. على الأشخاص الأكثر عرضة لأمراض الحساسية البدء في استخدام أدوية الطوارئ الموصوفة لهم من قبل الطبيب.

7. على الأشخاص الذين يكونون أكثر عرضة للإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي، ومنهم فئات الأطفال وكبار السن ومرضى الربو، والحوامل، والذين يعملون في الهواء الطلق مثل عمال البناء وعمال «الديليفري» مراجعة الطبيب فورا.



8. على المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة التوجه إلى أقرب مركز طوارئ.