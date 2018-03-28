القاهرة : الأربعاء 28 مارس 2018
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الأربعاء 28/مارس/2018 - 08:37 م

متطوعون يوزعون «كمامات» على المواطنين أمام اللجان الانتخابية

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
نادية مبروك
dostor.org/2108845

وزع متطوعون أمام لجنة السيدة «سمية» الابتدائية بمنطقة روض الفرج كميات كبيرة من الكمامات على المارة في الشارع.

جاء ذلك في أعقاب عاصفة ترابية اجتاحت الشوارع، وتسببت في عدم وضوح الرؤية، وحالات اختناق لبعض المواطنين.

على صعيد آخر، تسببت العاصفة الترابية في ضعف الإقبال على اللجان الانتخابية قبل ساعة ونصف الساعة من إغلاق اللجان.

وبدأت عملية التصويت في انتخابات الرئاسة منذ أمس الأول الإثنين، وتنتهي اليوم الأربعاء، إذ تغلق اللجان أبوابها في الساعة العاشرة مساءً.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.

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