وزير التنمية يغادر غرفة عمليات الجيزة وسط العاصفة الترابية

رغم العاصفة الترابية.. استمرار توافد الناخبين بالمعادي (صور)

شهدت لجان المعادي، استمرار ملحوظ في توافد الناخبين على لجانها، وذلك رغم العاصفة الترابية التي اجتاحت مدن الجمهورية. وبدأت أمس الأول الإثنين، انتخابات الرئاسة في الداخل على مدى 3 أيام متتالية تنتهى ...