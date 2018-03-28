وزير التنمية يغادر غرفة عمليات الجيزة وسط العاصفة الترابية
غادر اللواء أبوبكر الجندى، وزير التنمية المحلية، غرفة عمليات محافظة الجيزة، وسط عاصفة ترابية شديدة غطت سيارته بالكامل بالأتربة، وذلك بعد مراجعة سير العملية الانتخابية من داخل الغرفة.
غادر اللواء أبوبكر الجندى، وزير التنمية المحلية، غرفة عمليات محافظة الجيزة، وسط عاصفة ترابية شديدة غطت سيارته بالكامل بالأتربة، وذلك بعد مراجعة سير العملية الانتخابية من داخل الغرفة.
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