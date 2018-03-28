القاهرة : الأربعاء 28 مارس 2018
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الأربعاء 28/مارس/2018 - 08:30 م

عاجل.. «الصحة» تعلن حالة الطوارئ بمستشفيات الصدر

الدكتور أحمد عمادالدين
الدكتور أحمد عمادالدين راضي
dostor.org/2108836

علن الدكتور أحمد عمادالدين راضي، وزير الصحة والسكان، مساء اليوم، رفع درجة الاستعدادات إلى الدرجة القصوى بمستشفيات الصدر على مستوى الجمهورية تزامنًا مع العاصفة الترابية التي تجتاح البلاد.

وأشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن وزير الصحة أكد جاهزية أقسام الاستقبال والطوارئ والرعايات المركزة وتوافر اسطوانات الأكسجين وموسعات الشعب الهوائية وأجهزة النيبيولايزر بتلك المستشفيات حتى يتسنى لها استقبال أي طارئ.

وتنصح وزارة الصحة والسكان مرضى الربو والحساسية الصدرية بعدم التعرض للعواصف الترابية والالتزام بالعلاج المقرر لهم مع البقاء في منازلهم، وإذا اضطروا إلى الخروج فعليهم وضع ماسك أو كمامة على الأنف والفم، وفي حالة حدوث أي طارئ، والتوجه سريعًا إلى أقرب مستشفى صدر أو عام لتلقي العلاج اللازم.

ويذكر أن وزارة الصحة والسكان تقدم خدماتها لمرضى الصدر والربو الشعبي من خلال 35 مستشفى للأمراض الصدرية موزعة على مستوى الجمهورية بها 3936 سريرا بالأقسام الداخلية، و 168 سرير رعاية مركزة.

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