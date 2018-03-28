أول تعليق من واشنطن على انتخابات الرئاسة المصرية

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت الأربعاء، إن واشنطن أكدت دائمًا أهمية وجود عملية انتخابية شفافة وموثوقة في مصر، وذلك في أول تعليق رسمي لواشنطن على انتخابات الرئاسة 2018.



وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في مؤتمر صحفي اليوم "نعتقد أنه ينبغي أن يتمتع المواطنون بالحق وبالفرصة للمشاركة بحرية ونزاهة في تلك الانتخابات"، وذلك حسبما نشرته الخارجية الأمريكية عبر صفحتها على موقع تويتر.



وتغلق الانتخابات الرئاسية أبوابها اليوم، التي شهدت منافسة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومرشح حزب الغد موسى مصطفى موسى.