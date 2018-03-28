6 نصائح لمرضى الحساسية في الطقس المتقلب

يُعاني مرضى الحساسية في هذه،الأيام من مضاعفات، خاصة في ظل الجو الممتلئ بالأتربة؛ مما يعرضهم لحالات من عدم الاستقرار في حالتهم الصحية.



ونرصد- عبر السطور التالية- عدة نصائح لمرضى الحساسية..



1- الالتزام بتناول الأدوية، والمواظبة على استخدام البخاخ الموسع للشعب.

2- تجنب البقاء بالخارج لفترات طويلة في الأجواء المتقلبة.

3- يجب اللجوء لاستخدام منديل مبلل على الأنف والفم.

4- يجب إغلاق النوافذ الخاصة بالسيارة بإحكام، مع اللجوء إلى فلتر هواء لتنقية الهواء من الأتربة.

5- يُنصح بإغلاق نوافذ المنزل بقطع من القماش المبلل.

6- عند شعور المريض بـ"عدم القدرة على التنفس أو سماع صوت صفير من الصدر ونهجان"؛ فيجب أن يتوجه مباشرة لأقرب مستشفى؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة حتى لا تتفاقم الأزمة.