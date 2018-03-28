بالصور.. إقبال مكثف من أهالي دكرنس على اللجان الإنتخابية

شهدت لجنه قرية ديمشلت الإنتخابية التابعة لمركز دكرنس فى محافظة الدقهلية، إقبالا شديد من المواطنين على المشاركة فى الإنتخابات الرئاسية قبيل غلق باب الإقتراع.



وانطلقت عملية التصويت في التاسعة صباح أول أمس، في 13 ألفا و706 لجان فرعية، داخل 10989 مركزا انتخابيا، على مستوى الجمهورية، بإشراف 18 ألف قاض، يعاونهم 110 آلاف موظف، ويبلغ إجمالي الناخبين المقيدين 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا.



ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.