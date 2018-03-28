​ خلّى بالك من عقلك

الذين تلاعبوا بعقول الأمريكيين والأوروبيين وغيرهم، ليس بعيدًا أو مستبعدًا أن يحاولوا التلاعب بعقلك، أنت أيضًا، وقد يكون لهم دور فى الشائعات، الأخبار الكاذبة، الصور والفيديوهات المفبركة التى انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعى طوال الأيام الماضية. وأتمنّى أن تكون قد قمت بجولة وتأكدت بنفسك مما ذكرته فى مقال أمس بأن شركات «تويتر»، و«فيسبوك»، و«جوجول»، باعت إعلانات لجهات خارجية، معادية للدولة المصرية، تستهدف التأثير، بشكل أو بآخر، على انتخابات الرئاسة.

أذكّرك لو كنت نسيت، أن لجانًا أمريكية، تابعة للمخابرات المركزية ولوزارة العدل، وللكونجرس، بمجلسيه، لا تزال تواصل تحقيقاتها بشأن قيام جهات روسية بتمويل إعلانات على شبكات التواصل الاجتماعى، استهدفت تضليل الناخب الأمريكى. كما لا تزال الدنيا مقلوبة بعد فضيحة «كمبريدج أناليتيكا»، وثبوت أن الشركة البريطانية استطاعت الحصول على بيانات ٥٠ مليون حساب على «فيسبوك»، وتمكنت بعد تحليلها من توجيه الأمريكيين لانتخاب دونالد ترامب رئيسًا، ومن توجيه البريطانيين للتصويت بـ«نعم» فى استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

جديد الفضيحة، فضيحة «كمبريدج أناليتيكا»، هو أن الاتحاد الأوروبى أعلن، الثلاثاء، أنه أمهل شركة «فيسبوك» أسبوعين للرد على الأسئلة التى أثارتها الفضيحة. وفى رسالة وجهتها إلى شيرل ساندبرج، المديرة التنفيذية لعمليات «فيسبوك»، طرحت فيرا جوروفا، المفوضة الأوروبية للشئون القضائية، عدة أسئلة عن الخطوات التى تنوى الشركة اتخاذها لمنع حدوث فضيحة مشابهة فى المستقبل. وأنهت «جوروفا» رسالتها (أو أسئلتها) بأنها ستكون «ممتنة لو حصلت على إجابة خلال الأسبوعين المقبلين».

طبقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، الثلاثاء، كان أبرز تلك الأسئلة: «هل كان للفضيحة التى ظهرت مؤخرًا تأثير على مواطنى الاتحاد الأوروبى؟».. و«حال حدوث ذلك، ما الطريقة التى تنوون من خلالها إبلاغ السلطات والمستخدمين بالأمر؟».. و«هل ستغيرون سياساتكم المتعلقة بالشفافية حيال المستخدمين؟».. و«هل هناك حاجة إلى فرض ضوابط على وسائل التواصل الاجتماعى أشبه بتلك المفروضة على وسائل الإعلام التقليدية؟».

لا يعنينا من بين تلك الأسئلة غير السؤال الأول: «هل تأثر مواطنو الاتحاد الأوروبى بالفضيحة التى ظهرت مؤخرًا؟».. وما يعنينا فى السؤال هو أنه ينسحب أيضًا على المواطنين المصريين، الذين قد لا تكون لهم علاقة بـ«الفضيحة التى ظهرت مؤخرًا»، بل بفضائح أخرى قد لا تظهر أبدًا. ولدينا ما يدعم هذا التصور، وما يرد على الاتهام الذى أراه على طرف لسانك بأن خيالى شطح أو سرح بعيدًا. لكن قبل ذلك، نشير إلى سؤال «جوروفا»، أجاب عليه كريستوفر وايلى، الموظف السابق بـ«كمبريدج أناليتيكا»، الذى فجّر الفضيحة بتسريبات، أكدتها اعترافات (تصريحات) أليكساندر نيكس الرئيس التنفيذى لـ«كمبريدج أناليتيكا»، الموقوف عن العمل حاليًا.

فى شهادته أمام مجلس العموم البريطانى، الثلاثاء، أكد كريستوفر وايلى أن شركة «كمبريدج أناليتيكا» لعبت «دورًا حاسمًا فى التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى». وردًا على سؤال عمّا إذا كان البريطانيون سيصوتون لصالح «بريكست» دون تدخل من «كمبريدج أناليتيكا»، قال وايلى إن الشركة «لعبت دورًا حاسمًا. أنا واثق من ذلك». وأوضح أن شركة «أجريجيت آى كيو» الكندية المرتبطة بـ«كمبريدج أناليتيكا»، لعبت لصالح معسكر «مغادرة الاتحاد الأوروبى»، وبدونها ما كان ذلك المعسكر سيفوز فى الاستفتاء الذى تم حسمه بأقل من ٢٪ من الأصوات.

هذا عن مواطنى الاتحاد الأوروبى، فماذا عن المواطنين المصريين؟!

عن كريستوفر وايلى، أيضًا، نقلت جريدة «لوموند» الفرنسية أنه حين التحق بشركة «إس سى إل» الشركة الأم لـ«كمبريدج أناليتيكا»، فى ٢٠١٣ اكتشف أن «سلفه مات فى ظروف غامضة داخل غرفته فى أحد فنادق نيروبى، بينما كان يعمل لحساب أوهورو كينياتا، الرئيس الحالى لكينيا». وفى الفيلم الوثائقى الذى عرضته القناة الرابعة التليفزيونية البريطانية، اعترف الرئيس التنفيذى لـ«كمبريدج أناليتيكا»، بأن الشركة لعبت أدوارًا فى انتخابات دول عديدة، غربًا وشرقًا. ودعك أى «سيبك» من أنه تفاخر بالإيقاع بسياسيين، عبر نصب مصايد جنسية أو بدفع رشاوى.

حدث فى الولايات المتحدة، فى بريطانيا، فى كينيا، وفى دول عديدة، فهل يكون خيالك قد شطح أو سرح بعيدًا، لو استنتجت إمكانية أن يكون قد حدث فى مصر؟!، هل يكون خيالك قد شطح أو سرح بعيدًا، لو استنتجت أن الذين تلاعبوا بعقول الأمريكيين والأوروبيين وغيرهم، تلاعبوا (أو حاولوا ويحاولون) التلاعب بعقلك، أنت أيضًا؟!.

لو لم يكن ما سبق كافيًا، لتصل إلى تلك النتيجة أو ذلك الاستنتاج، فعلى الأقل ستطل من رأسك الظنون تلومك وتشد أذنك، حين تعرف أن أصحاب اختراع (تقليعة) الانتخابات الموازية، أعلنوا أنهم قاموا بالتعاقد مع إحدى الشركات الكبرى المتخصصة فى التطبيقات الإلكترونية. وطبعًا لا ينقصهم التمويل اللازم للتعاقد مع «كمبريدج أناليتيكا» أو أى شركة أخرى ذات نشاط شبيه، الأمر الذى قد يفسر استمرار الإعلانات (التدوينات) الممولة، وكثافة الشائعات، الأخبار الكاذبة، والصور والفيديوهات المفبركة. وحال حدوث ذلك، هل ستقوم شركات وشبكات التواصل بإبلاغ السلطات والمستخدمين بالأمر؟، وهل سيتم فرض ضوابط على وسائل التواصل الاجتماعى شبيهة بتلك المفروضة على وسائل الإعلام التقليدية؟.

أخيرًا، وكما أنهت المفوضة الأوروبية للشئون القضائية، رسالتها (أسئلتها) إلى المديرة التنفيذية لعمليات «فيسبوك»، بأنها ستكون «ممتنة للحصول على إجابة خلال الأسبوعين المقبلين»، سأنهى، أنا أيضًا، المقال بأننى سأكون ممتنًا لو حصلت على إجابة خلال «القرنين» القادمين. وإلى أن يحدث ذلك، يكون الحل الأبسط والأمثل، العملى والواقعى، هو أن تـ«خلّى بالك من عقلك»!.

