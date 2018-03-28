الجندي والدالي يتفقدان مدرسة الشهيد هشام شتا في الهرم
وقال وزير التنمية المحلية: إن المظهر العام لعملية التصويت مبشر بالخير، ويثبت أن المصريين يعرفون أهمية نزولهم للانتخابات.
شارك وفد من الأطباء والعاملين في مستشفى «القوصية» المركزي في محافظة أسيوط، في انتخابات رئاسة الجمهورية لانتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لتولي فترة رئاسية ثانية. وتجرى المنافسة بين عبدالفتاح السيسي، ...
شارك عضو مجلس النواب مصطفى الجندي، أهالي قرية «الحجايزة» في السنبلاوين، في مسيرة حاشدة رفعت أعلام مصر ولافتات للحث على المشاركة في الانتخابات الرئاسية. وانطلقت عملية التصويت في التاسعة صباح اليوم، في ...
شهدت لجان محافظة الغربية إقبالًا كثيفًا مع اقتراب إغلاق أبواب اللجان، حيث حرص المواطنون على الإدلاء بأصواتهم قبل نهاية اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية. وانطلقت عملية التصويت في التاسعة صباح ...