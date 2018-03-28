قيادات «الإصلاح والنهضة» يدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة

قال المهندس علاء مصطفى، المتحدث الإعلامي باسم حزب الإصلاح والنهضة، إن قيادات الحزب أدلوا بأصواتهم في انتخابات الرئاسة قبل ساعات من غلق باب التصويت.



وأضاف مصطفى، أن رئيس الحزب هشام مصطفي عبدالعزيز، وفريد مناع الأمين العام، وعمرو نبيل نائب رئيس الحزب، والمهندس كريم الباز، نائب رئيس الحزب للشئون الإدارية أدلوا بأصواتهم اليوم.



وبدأت أول أمس الإثنين، انتخابات الرئاسة في الداخل على مدار 3 أيام متتالية تنتهي اليوم الأربعاء.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



وفتحت مقرات اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.