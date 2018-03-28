ناخبات الموسكي في حماية الشباب:«مصر تنتخب الرئيس» (فيديو)

أكد عدد من شباب منطقة الموسكي بالقاهرة دورهم في حماية السيدات أثناء تصويتهن في الاستحقاق الانتخابي 2018.



وبدأ ماراثون الانتخابات الرئاسية 2018 أول أمس في الداخل على مدار 3 أيام متتالية تنتهي الأربعاء.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية الرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



كانت مقرّات اللجان الانتخابية قد فتحت أبوابها أمام المقترعين في التاسعة صباحًا للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي الذي تشهده البلاد خلال هذه الأيام.