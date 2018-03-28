​ دروس فى كيفية تغيير الشخصية «١»

وكيل «صحة البرلمان» يتفقد اللجان الانتخابية في 6 أكتوبر

تفقد أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة في البرلمان، ونائب أكتوبر، عددًا من اللجان في مدينة السادس من أكتوبر. وقال "أبو العلا"- لـ"الدستور"- إن وسائل الاعلام المختلفه حاولت شرح الأمر للمغتربين- الذين ...