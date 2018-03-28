رئيس لجنة يخرج لمسنّة بالبحر الأحمر للتصويت في الانتخابات

قرّر المستشار حسام محمد، رئيس لجنة المعهد الأزهري بمدينة القصير، جنوب البحر الأحمر، الخروج ببطاقة الاقتراع لمساعدة سيدة مسنة على التصويت في الانتخابات الرئاسية 2018.



وبدأت أول أمس، الإثنين، انتخابات الرئاسة في الداخل على مدار 3 أيام متتالية تنتهي اليوم الأربعاء.



ويتنافس في الانتخابات كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



وفتحت مقرات اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.