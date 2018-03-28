تركيا تذهب لما هو أخطر فعليًا

الأربعاء 28/مارس/2018 - 07:24 م
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أطباء وعاملو «القوصية المركزي» ينتخبون السيسي (صور)
شارك وفد من الأطباء والعاملين في مستشفى «القوصية» المركزي في محافظة أسيوط، في انتخابات رئاسة الجمهورية لانتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لتولي فترة رئاسية ثانية. وتجرى المنافسة بين عبدالفتاح السيسي، ...
مصطفى الجندي يحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات في السنبلاوين
شارك عضو مجلس النواب مصطفى الجندي، أهالي قرية «الحجايزة» في السنبلاوين، في مسيرة حاشدة رفعت أعلام مصر ولافتات للحث على المشاركة في الانتخابات الرئاسية. وانطلقت عملية التصويت في التاسعة صباح اليوم، في ...
إقبال كثيف بلجان الغربية قبل ساعات من انتهاء التصويت
شهدت لجان محافظة الغربية إقبالًا كثيفًا مع اقتراب إغلاق أبواب اللجان، حيث حرص المواطنون على الإدلاء بأصواتهم قبل نهاية اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية. وانطلقت عملية التصويت في التاسعة صباح ...