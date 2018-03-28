أبو زهاد: العملية الانتخابية تسير بنجاح يضاف إلى السيسي

قال خالد أبو زهاد، عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة، إن الإقبال في آخر أيام للتصويت جيد ومرتفع طول فترات اليوم، مؤكدا أن سير العملية الانتخابية يسير في أمان ونجاح يضاف إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويؤكد قضائه على الإرهاب.



ووجّه أبو زهاد في بيان الأربعاء، الشكر إلى القوات المسلحة والشرطة في تأمين سير العملية الانتخابية، كما وجّه الشكر إلى أبطال القوات المسلحة المرابطين في سيناء، مشددًا على أن الشعب أثبت وعي كبير خلال أيام المشاركة.



وأشاد عضو مجلس النواب بمشاركة الشعب القوية، لافتًا إلى أن المصريين ردوا الجميل إلى السيسي على أكمل وجه، مضيفا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من الاستقرار والتنمية للدولة.



وشهدت انتخابات رئاسة الجمهورية إقبالا كثيفا مع فتح اللجان وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.



ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.