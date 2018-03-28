أوقاف كفر الشيخ: مستمرون في حشد الناخبين للتصويت

واصل أئمة وخطباء كفر الشيخ، جولتهم التفقدية لزيارة اللجان وحث المواطنين للخروج للتصويت في الساعات الأخيرة للانتخابات الرئاسية.



وقال الشيخ سعد الفقي وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، انه تفقد وزار عددا من لجان الانتخابات بمدينة كفر الشيخ وقراها رافقه خلالها العشرات من أئمة المساجد والدعاة.



وأضاف الفقي، أن دورنا هو دفع الناس للمشاركة والإيجابية، مشيرا إلى أن العاملين بالأوقاف في مقدمة من يحرصون على الاإدلاء بأصواتهم، وأن هناك حالة من الوعي قد استشعرت بها من جانب المواطنين، خلال الزيارات التي قمنا بها للجان الانتخابية.



وأكد أن المصريين ضربوا أروع الأمثلة في العطاء وأن دعوات المغرضين باءت بالفشل، وأن مصر ستعود إلى مكانتها الريادية.



وقال الفقي، إن مديري الإدارات ومفتشي المساجد في حالة من الاستنفار من اليوم الأول ولحين الانتهاء من العملية الانتخابية.



رافق وكيل وزارة الأوقاف في جولاته الشيخ عطا بسيوني مدير الدعوة والشيخ على حمدون مدير أوقاف غرب كفر الشيخ، موضحا أن الجولة تستمر حتى نهاية اللحظة الأخيرة للانتخابات اليوم.