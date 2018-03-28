القاهرة : الأربعاء 28 مارس 2018
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الأربعاء 28/مارس/2018 - 07:20 م

الناخبون يغلقون شارع الأزهر لـ«المشاركة في الانتخابات» (فيديو)

الناخبون يغلقون شارع
تصوير نور أيمن.. مونتاج: سمير عصام
dostor.org/2108727

تجمع عدد كبير من الناخبين أمام لجنة «فاطمة الزهراء» في شارع الأزهر، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية قبل غلق باب التصويت بنحو ساعة ونصف الساعة، ما أدى إلى غلق الطريق.

وبدأت، أول أمس الإثنين، انتخابات الرئاسة في الداخل على مدار 3 أيام متتالية تنتهي اليوم الأربعاء.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.

وفتحت مقرات اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

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