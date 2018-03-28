عاصفة ترابية تضرب الأقصر

ضربت عاصفة ترابية، منذ قليل، مدينة الأقصر، ما أثر على الرؤية، ورغم سوء حالة الطقس إلا أن الأهالي حرصوا على الحضور إلى اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.



وبدأت أول أمس الإثنين، انتخابات الرئاسة في الداخل على مدار 3 أيام متتالية تنتهي اليوم الأربعاء.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



وفتحت مقرات اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.