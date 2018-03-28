ندى بسيوني تدلي بصوتها في انتخابات الرئاسة بالمعادي

أدلت الفنانة ندى بسيوني بصوتها في الانتخابات الرئاسية بمدرسة القومية المشتركة بالمعادي.



ونشرت ندى صورة لها على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت عليها قائلة: "يالا انزل لسه اليوم طويل.. شعور جميل لما تسمع النشيد الوطني بيرج شوارع المعادي وشوارع مصر ويرج قلبك.. تحيا مصر.. وبحبك يا يا بلدي".



وبدأت أول أمس الإثنين، انتخابات الرئاسة في الداخل على مدار 3 أيام متتالية تنتهي اليوم الأربعاء.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



وفتحت مقرات اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.