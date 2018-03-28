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الأربعاء 28/مارس/2018 - 06:03 م

ولي العهد السعودي يبحث تنفيذ مشروع «نيوم» مع شركات أمريكية

محمد بن سلمان ولي
محمد بن سلمان ولي العهد السعودي
محمد عمر
dostor.org/2108596

بحث محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، مع العديد من كبرى الشركات الأمريكية، الاشتراك في مشروع «نيوم» على البحر الأحمر، الذي أعلنت عنه المملكة في وقت سابق، ويضم إلى جانبها كل من الأردن ومصر.

واجتمع ولي العهد، اليوم، مع أكثر من 40 تنفيذيًا من الشركات الأمريكية، واستعرض معهم أهمية مشاريع «نيوم» ومساهمتها في الارتقاء بمستقبل المملكة والمنطقة، حسب ما ذكرت قناة «الإخبارية» السعودية.

ويجري «بن سلمان» زيارة إلى الولايات المتحدة تستمر 14 يومًا، التقى خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسئولين آخرين.

وفي أكتوبر الماضي، أعلن ولي العهد السعودي، عن خطة إنشاء منطقة «نيوم»، تمتد بين السعودية ومصر والأردن، باستثمارات تبلغ 500 مليار دولار.

وستشارك مصر بألف كيلو متر مربع في جنوب سيناء لتكون جزءًا من مشروع «نيوم»، وتقع المنطقة شمال غرب المملكة، على مساحة 26.5 ألف كيلو متر مربع، وتطل من الشمال والغرب على البحر الأحمر وخليج العقبة بطول 468 كيلو مترًا، ويحيط بها من الشرق جبال بارتفاع 2500 متر.

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