نشرة السادسة: «الدستور» ترصد نسب المشاركة في انتخابات الرئاسة
لليوم الثالث على التوالي من الانتخابات الرئاسية، تقدم "الدستور" لقرائها خدمة الأخبار على مدار الساعة، يتم من خلالها رصد أهم وأبرز الأحداث التي شهدتها الانتخابات الرئاسية خلال الساعة، حتى غلق أبواب اللجان الانتخابية في التاسعة مساءً، وإعلان نتائج الفرز.
قبل غلق اللجان.. تمشيط أمني بالمطرية وعين شمس وعزبة النخل
صفوت الشريف يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بالتجمع
شاهد.. بخور أمام اللجان الانتخابية في الزيتون
بالأرقام.. نسبة المشاركة فى الانتخابات حتى الآن (انفوجراف)
"إسماعيل" يوجه المحافظين باستمرار المتابعة حتى غلق باب التصويت