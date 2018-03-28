بالصور.. استمرار توافد الشباب على لجان الاقتراع في كرداسة

استمر الشباب بمركز كرداسة في التوافد على اللجان؛ للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، مع اقتراب انتهاء اليوم الأخير من العرس الديمقراطي.



وشهدت الساعات الماضية، توافد أعداد كبيرة من الأهالي؛ للإدلاء بأصواتهم، حيث تفوقت السيدات على الرجال.



وبدأ التصويت في الداخل بانتخابات الرئاسة- أمس الأول، الاثنين- في 13 ألفا و706 لجان فرعية، داخل 10989 مركزا انتخابيا، على مستوى الجمهورية، بإشراف 18 ألف قاض، يعاونهم 110 آلاف موظف، ويبلغ إجمالي الناخبين المقيدين 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، ويستمر على مدار 3 أيام متتالية، تنتهي اليوم.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



وفتحت مقرات اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.