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الأربعاء 28/مارس/2018 - 05:48 م

توافد أعداد كبيرة على لجنة مدرسة الرشاد بحلوان.. صور

توافد أعداد كبيرة
ماريان رسمى
dostor.org/2108567

توافدت أعداد كبيرة من الناخبين، على مدرسة الرشاد الإبتدائية في حلوان، خلال اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية.

وبدأ التصويت في الداخل بانتخابات الرئاسة- أمس الأول، الاثنين- في 13 ألفا و706 لجان فرعية، داخل 10989 مركزا انتخابيا، على مستوى الجمهورية، بإشراف 18 ألف قاض، يعاونهم 110 آلاف موظف، ويبلغ إجمالي الناخبين المقيدين 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، ويستمر على مدار 3 أيام متتالية، تنتهي اليوم.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.

وفتحت مقرات اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

توافد أعداد كبيرة على لجنة مدرسة الرشاد بحلوان.. صور
توافد أعداد كبيرة على لجنة مدرسة الرشاد بحلوان.. صور
توافد أعداد كبيرة على لجنة مدرسة الرشاد بحلوان.. صور
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