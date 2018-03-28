إقبال كثيف بلجان الغربية قبل ساعات من انتهاء التصويت

شهدت لجان محافظة الغربية اقبالًا كثيفًا مع اقتراب إغلاق أبواب اللجان، حيث حرص المواطنون على الإدلاء بأصواتهم قبل نهاية اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية.



وانطلقت عملية التصويت في التاسعة صباح الاثنين، في 13 ألفا و706 لجان فرعية، داخل 10989 مركزا انتخابيا، على مستوى الجمهورية، بإشراف 18 ألف قاض، يعاونهم 110 آلاف موظف، ويبلغ إجمالي الناخبين المقيدين 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا.



وأدلي الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصوته في مدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة، بمصر الجديدة، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.

