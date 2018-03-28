«يوتوبيا» تقدم «سندريلا سيكرت» على مسرح الساقية
تقدم فرقة يوتوبيا على خشبة مسرح الحكمة بساقية الصاوى، العرض المسرحى "سندريلا سيكرت"، مساء الإثنين 9 أبريل في السابعة مساءً، العرض دراماتورج وإخراج محمد حافظ.
تقدم فرقة يوتوبيا على خشبة مسرح الحكمة بساقية الصاوى، العرض المسرحى "سندريلا سيكرت"، مساء الإثنين 9 أبريل في السابعة مساءً، العرض دراماتورج وإخراج محمد حافظ.
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