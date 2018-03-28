رئيس قطاع «الأخبار» بـ«الوطنية للإعلام» يدلي بصوته في الانتخابات

أدلى الإعلامى خالد مهنى، رئيس قطاع الأخبار في الهيئة الوطنية للإعلام، بصوته في الانتخابات الرئاسية اليوم الأربعاء، بمقر لجنته الانتخابية.



وقال «مهنى» لـ«الدستور»، إنَّه حرص على اصطحاب ابنته لمشاهدة هذا العرس الانتخابي الذي لا يتكرر كل يوم، مضيفًا أنَّ تأخره عن الإدلاء بصوته حتى اليوم الأخير لحرصه على متابعة العملية الانتخابية لحظة بلحظة من خلال موقعه كرئيس لقطاع الأخبار.



وأكد أن المصريين جسدوا أسمى معاني الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية وأن الانتخابات شهدت إقبالًا غير مسبوق.

