بالرقص والأغاني الشعبية.. أهالي الهرم يودعون انتخابات الرئاسة

وقف مجموعة من الشباب أمام مقر مدرسة السادات الابتدائية المشتركة، في شارع الهرم، وبدأوا بالرقص على الأغاني الشعبية، مرددين هتافات "سيسي.. سيسي"، وذلك وسط تأمين من رجال القوات المسلحة والشرطة.



بدأ التصويت في الداخل بانتخابات الرئاسة- أمس الأول، الإثنين- في 13 ألفا و706 لجان فرعية، داخل 10989 مركزا انتخابيا، على مستوى الجمهورية، بإشراف 18 ألف قاض، يعاونهم 110 آلاف موظف، ويبلغ إجمالي الناخبين المقيدين 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، ويستمر على مدار 3 أيام متتالية، تنتهي اليوم.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



وفتحت مقرات اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.