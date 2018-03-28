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الثقافة
الأربعاء 28/مارس/2018 - 05:38 م

المعماري العالمي جان بيير هايم في مكتبة الإسكندرية غدا

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
dostor.org/2108546

ينظّم مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط في مكتبة الإسكندرية، محاضرة غدًا الخميس، بعنوان «الرمزية في التصميم المعماري وطريق الحرير الجديد» للمعماري العالمي جان بيير هايم، في الحادية عشرة صباحًا بقاعة المحاضرات بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.

يتحدث «هايم» عن الرمزية الناشئة في التصميم المعماري، وكيفية البحث الدقيق في الأشكال والوظائف، كما يعرض رؤيته الجديدة لمشروع تصميم مفهوم جديد لمتحف ديلوس باليونان بمشاركة ابنته المعمارية كارولين هايم، وتتمثل فلسفتهم في توحيد الجغرافيا، والمناخ، والثقافات. ويعمل جان بيير هايم دائمًا على المشاريع التي تهدف إلى ربط الماضي بالمستقبل دون إهمال الحاضر، مثل إعادة تسمية واحدة من أكبر مؤسسات إدارة المراكز التجارية لتصبح واحدة من أهم وأكبر المجموعات التجارية بالصين التي تركز على تصميم هوية طريق الحرير.

«هايم» من مواليد مدينة الإسكندرية، وهو مصمم معماري ذو بصيرة، قام بتصميم عدد من المشاريع الفريدة حول العالم، منها مسرح كابيتول للموسيقى في فرانكفورت، وقصر الأقصر في درسدن، ومطعم وبراسيري لا لورين في باريس، ومطعم ثالاسا في نيويورك، بالإضافة إلى منتجعات فاخرة ومراكز ترفيهية، مثل نادي كورال بيتش في سانت نارتن، وعدد من الفيلات الفاخرة في اليونان، ومنتجع جو في مدينة باغان في ميانمار، ومنتجع لاس فيلاس في لوبيرون بجمهورية الدومينيكان.

وبالإضافة إلى عمله مهندسًا معماريًّا، فهو يعمل أيضًا مستشارًا للتجارة الدولية في فرنسا. ونظرًا لإلمامه بالأسواق العالمية، تمكن من العمل وسيطًا بين الشركات الأمريكية، والصينية، والأوروبية، التي تسعى إلى العمل على جانبي المحيط الأطلنطي وفي الصين.

المعماري العالمي جان بيير هايم في مكتبة الإسكندرية غدا
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