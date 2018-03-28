«دلال» تدلي بصوتها من داخل سيارة إسعاف بالسويس

أدلت السيدة «دلال عبدالعزيز» وهي مسنّة من مدينة السويس بصوتها في الانتخابات الرئاسية، داخل لجنة مدرسة «القناة الابتدائية» داخل سيارة الإسعاف.



وطلب رئيس اللجنة الفرعية في مدرسة «القناة الابتدائية» من أحد المجندين ومندوب في اللجنة، بحمل الصندوق والحبر وكشف الناخبين والتوجه إلى الناخبة التي أدلت بصوتها ثم وضعت بطاقتها في الصندوق.



وقالت «دلال» قبل أن تغادر إلى منزلها في سيارة الإسعاف، إنَّها كانت تتمنى المشاركة لكنها خشيت أن يمنعها المرض وعدم قدرتها على التحرك، مشيرة إلى أنَّها اتصلت اليوم بالرقم الخاص بشكاوى مجلس الوزراء وشرحت وضعها، فأخبرها المسئول أن هناك سيارة إسعاف سوف تنقلها للجنتها الانتخابية.



وأضافت أنَّها تلقت اتصالًا من مندوب الإسعاف، وأخبرها بتوفير سيارة لها ونقلها المسعفون إلى اللجنة، وهناك خرج القاضي ليتسنى لها التصويت دون أن تنزل من السيارة، موجهة الشكر لرئيس اللجنة لموقفه الإنساني معها.

